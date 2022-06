¿Volvería Johnny Depp a Piratas del Caribe? El representante del actor niega los reportes

CNNEE

(CNN) — No esperen que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow a “Piratas del Caribe” en el corto plazo.

Un representante de Depp ha negado un informe reciente de que el actor regresaría a la franquicia de “Piratas del Caribe”.

“Esto es un invento”, dijo el portavoz de Depp a NBC News.

Además, Jerry Bruckheimer, quien produjo las películas de “Piratas del Caribe”, habló recientemente con The Times sobre si Depp regresaría.

“No en este momento”, dijo Bruckheimer. “El futuro aún está por decidirse”.

El productor confirmó en mayo de 2022 que está trabajando en una secuela con una protagonista femenina.

“Estamos hablando con Margot Robbie”, dijo. “Estamos desarrollando dos guiones de ‘Piratas’: uno con ella y otro sin ella”.

La última película fue “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” de 2017.

Los juicios por difamación entre Depp y su ex esposa, Amber Heard, concluyeron recientemente a principios de este mes y Depp recibió más daños que Heard.

CNN se ha comunicado con su portavoz para solicitar sus comentarios.

