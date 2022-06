Encuentran con vida a un niño de 8 años en una alcantarilla, tras más de una semana desaparecido

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un niño de 8 años fue encontrado vivo en una alcantarilla ocho días después de su desaparición en Oldenburg, al noroeste de Alemania.

El niño, identificado por las autoridades únicamente como Joe, fue reportado como desaparecido la tarde del 17 de junio.

El movimiento de un robot a través del sistema de drenaje puede verse en un monitor.

Joe fue finalmente rescatado del sistema de drenaje después de que un transeúnte de la zona oyera ruidos procedentes de una tapa de alcantarilla a primera hora de la mañana del sábado y alertara a los servicios de emergencia, según informó el martes el departamento de policía de Oldenburg-Stadt / Ammerland en un comunicado.

Joe fue encontrado a unos 300 metros de su domicilio y fue trasladado a un hospital cercano, donde fue tratado por hipotermia y deshidratación.

La policía dijo que no creía que nadie más estuviera involucrado en el incidente.

Un informe policial inicial describía a Joe como una persona con problemas de aprendizaje. Mientras se realizaba la búsqueda, dijeron que podría malinterpretarla como un juego y seguir escondido.

El apellido de Joe no se ha hecho público, de acuerdo con las leyes de privacidad de Alemania.

Los trabajadores preparan un robot equipado con una cámara para tratar de establecer cómo Joe podría haber entrado en el sistema de drenaje.

Inmediatamente después del rescate, los investigadores empezaron a rastrear el sistema de drenaje en busca de pistas sobre su desaparición.

Las autoridades llegaron a la conclusión de que lo más probable es que Joe se metiera en una tubería de desagüe de concreto mientras jugaba, y que luego se arrastrara hasta el sistema de drenaje a través de un canal y se perdiera tras varios metros.

Los investigadores dijeron que, entre la entrada del sistema de drenaje y el lugar donde se encontró a Joe, hay pozos de registro de drenaje y cruces a intervalos regulares en los que pudo ponerse de pie.

Joe dijo a la policía en una declaración inicial que se desorientó cada vez más mientras estaba atascado en el sistema de drenaje y que no era capaz de encontrar la salida.

“Estamos muy contentos… de verdad”, dijo el portavoz de la policía Stephan Klatte, según N-TV, afiliada de CNN.

“Es una suerte absoluta. Por supuesto, existía la posibilidad de que no encontráramos al niño allí. Posiblemente… si no hubiera hecho ningún ruido o si no se hubieran escuchado esos ruidos, quizá no lo hubiéramos encontrado allí”, añadió Klatte.

