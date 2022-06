OPINIÓN | La última vez que Moscú usó la comida como arma murieron 4 millones de personas

Alexandra Ferguson

Nota del editor: Daria Mattingly es una historiadora ucraniana especializada en el Holodomor. Es doctora por la Universidad de Cambridge, donde enseña historia soviética y rusa, y forma parte del comité de selección del Seminario de Investigación Danyliw sobre Ucrania Contemporánea, de la Universidad de Ottawa. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora.

(CNN) — Al crecer en Ucrania, uno aprende a no dejar migajas en la mesa. A mi generación de “millennials” le enseñaron esta devota reverencia al pan nuestros abuelos, que sobrevivieron a la hambruna de 1932-1933 en Ucrania, conocida como el Holodomor.

Muchas veces escuché la historia de cómo una sopa con acedera silvestre salvó a mi abuela y a sus hermanos mientras el grano recogido en su pueblo se dejaba pudrir en la estación de tren. Ese trigo podría haber salvado tantas vidas, pero “el Estado” no lo permitió. Mi abuela no pudo soportar ver siquiera la acedera durante el resto de su vida, y siempre mantuvo su despensa bien provista de sal y harina.

Con la “glasnost” en la década de 1980, y la independencia de Ucrania de la Unión Soviética poco después, llegó una nueva libertad para procesar este trauma nacional. La historia del Holodomor hizo que los ucranianos vieran a su país como víctima del imperio soviético. Y en los últimos años, la anexión de Crimea, el conflicto en el Donbás y ahora la guerra a gran escala, en la que los alimentos se utilizan como arma, se ajustan a esa imagen.

Guerra en Ucrania: ¿Por qué se acusa a Rusia de usar la comida como arma de guerra?

En los territorios ocupados, cada vez hay más pruebas de que las fuerzas rusas están robando grano y equipos a los agricultores ucranianos o los obligan a vender los productos a precios extremadamente bajos. Desde allí, al parecer, se llevan en camiones a los puertos de la Crimea anexionada y a Rusia. El Kremlin niega las acusaciones.

Pero esta retirada aparentemente coordinada del grano de Ucrania no es un saqueo oportunista. Está gestionado de forma centralizada, desde las tropas que llegan al campo hasta los camiones que transportan el grano a los puertos.

Mientras tanto, millones de toneladas de grano están atascadas en los puertos ucranianos, bloqueados por los barcos rusos en el mar Negro. Y llevar los productos agrícolas por tierra a los puertos de las vecinas Rumania y Polonia es una tarea lenta y ardua.

Al controlar la exportación de trigo ucraniano, Rusia puede influir en los precios de los cereales al igual que lo hace con el petróleo y el gas. De este modo se asegurará una mayor influencia sobre los países que dependen de su grano, como China, India y Turquía. Además, si se limita el suministro de grano, los países pobres de Asia y África se quedarán con suministros limitados y millones de personas se enfrentarán a la hambruna.

¿Por qué es urgente sacar de Ucrania millones de toneladas de granos de cereal?

Como investigadora del Holodomor, veo muchos paralelismos entre la hambruna artificial de hace casi un siglo y la guerra de hoy. Después de todo, el objetivo de la hambruna de 1932-1933 y de la guerra actual era y es poner a Ucrania bajo el control de Rusia.

Aquellos que busquen las diversas razones de la guerra deberían investigar el Holodomor. Mucho antes de que se concibieran la OTAN o Putin, los gobernantes rusos estaban sofocando los levantamientos en Ucrania. La resistencia generalizada al dominio soviético en Ucrania a principios de la década de 1930 no fue diferente.

Como el resto de la URSS, Ucrania era un país rural en vísperas de la colectivización. Sin embargo, la resistencia a la toma de posesión de la propiedad privada por parte del Estado aquí fue más feroz que en cualquier otro lugar de la Unión Soviética. Los campesinos ucranianos nunca apoyaron a los bolcheviques, y la impopular política de colectivización provocó una firme resistencia.

En 1930, los servicios de seguridad informaron al líder soviético Joseph Stalin de que los campesinos ucranianos habían expulsado a las autoridades de muchos distritos, lo que suponía un peligro para el Estado. Siguieron las represiones y muchos campesinos ucranianos fueron enviados a Siberia y al norte.

Cerca de 4 millones de personas murieron en el Holodomor de 1932-1933. Muchos intentaron cambiar sus últimas posesiones por pan, recurrieron a comer alimentos sucedáneos y buscaron setas y bayas en los bosques.

Al mismo tiempo, los intelectuales de Ucrania pedían sacudirse del abrazo imperial ruso en la cultura. En junio de 1926, el Comité Central del Partido Comunista (bolchevique) ucraniano expresó su preocupación por los informes de que el escritor ucraniano Mykola Khvyliovy animaba a otros intelectuales a “¡Alejarse de Moscú!” en sus obras.

Con la difusión de la palabra impresa gracias a la campaña soviética de lucha contra el analfabetismo, era solo cuestión de tiempo que el movimiento nacional cobrara fuerza.

Mientras se producía una hambruna generalizada tras la colectivización en la Unión Soviética, el Kremlin impuso a Ucrania un plan de adquisición de grano excepcionalmente elevado en 1932-33. Oficialmente, el grano era necesario para financiar el equipamiento de las fábricas para la industrialización.

Si el Estado se queda con el grano, se puede sobrevivir, ya que nuestra dieta incluye algo más que trigo. Pero las autoridades soviéticas no se detuvieron ahí. Retiraron todos los alimentos, ya que los campesinos de Ucrania no cumplían con los objetivos imposibles. Brigadas especiales organizadas por las autoridades soviéticas buscaron en todos los rincones alimentos y objetos de valor escondidos.

Para asegurarse de que la gente no pudiera escapar de la hambruna, se vigilaron los campos con cosechas, se sellaron las fronteras de la república y se envió a los refugiados a campos de filtración. La hambruna se denominó oficialmente “dificultades alimentarias” y se acusó a las víctimas de matar de hambre a sus hijos para desacreditar el gobierno soviético.

Esta retórica nos recuerda a la guerra que hoy se llama “operación especial”, con la masacre de Bucha.

En realidad, 4 millones de hombres, mujeres y niños murieron de hambre durante el Holodomor. Muchos intentaron cambiar sus últimas posesiones por pan, recurrieron a comer sucedáneos de alimentos, buscaron setas y bayas en los bosques. Las madres tuvieron que elegir a qué hijo salvar. Algunas dejaron a sus hijos en los orfanatos estatales con la esperanza de darles una mejor oportunidad de supervivencia. Al igual que en otras hambrunas extremas, hubo informes de canibalismo.

Irónicamente, no fue el grano, ni siquiera los escasos alimentos confiscados a los hambrientos, lo que pagó las turbinas GE instaladas en las centrales eléctricas y otros equipos. Fue el oro vendido a bajo precio al Estado por los campesinos desesperados en 1933.

Mientras duró la hambruna se creó una red de pequeñas tiendas estatales que compraban oro a la población, incluso en las aldeas ucranianas más remotas. A cambio de sus reliquias familiares, las víctimas recibían un poco de harina para poder hornear pan para sus hijos. Cada miga de pan era valiosa.

Paralelamente a la hambruna, el Kremlin organizó juicios de exhibición contra los intelectuales y la élite política de Ucrania. Se les acusó de nacionalismo ucraniano, de espiar para el hostil Occidente y de otras cosas que suenan tan extravagantes como describir el gobierno actual de Ucrania como nazi.

La Ucrania recalcitrante representaba una amenaza existencial para el proyecto soviético y su liderazgo. Si la colectivización fracasaba aquí, otras regiones soviéticas podrían haber seguido su ejemplo. Si el movimiento nacional se impone, otras repúblicas podrían desafiar también la autoridad de Moscú. De hecho, en el punto más alto del Holodomor, en marzo de 1933, los dirigentes del partido en la Ucrania soviética escribieron a Stalin que “la hambruna aún no ha dado una lección a los agricultores colectivos ucranianos”.

Durante décadas, a las víctimas no se les permitió hablar del Holodomor en público ni siquiera llamarlo hambruna. De lo contrario, se enfrentaban a la persecución por propaganda antisoviética. Los países occidentales, deseosos de normalizar sus relaciones con la Unión Soviética en 1933, también pasaron por alto la hambruna. No es de extrañar que, incluso ahora, pocos conozcan el Holodomor fuera de Ucrania.

Desde el colapso de la Unión Soviética, el Holodomor se convirtió en el centro de la construcción de la nación en Ucrania. Durante los últimos 30 años, se ha recordado a las víctimas, se ha establecido la ubicación de las fosas comunes, se han registrado los testimonios y la historia del Holodomor se enseña en las escuelas. La inmensa mayoría de los ucranianos considera el Holodomor un acto de genocidio.

Sin embargo, no se responsabilizó a nadie de la muerte de millones de personas, y Rusia ha negado su papel en la organización de la hambruna desde el principio. Cuando nadie es responsable de la muerte de 4 millones, la vida humana tiene poco valor, y el crimen puede volver a cometerse fácilmente.

En las últimas tres décadas, Ucrania ha desarrollado una democracia imperfecta pero funcional, una sociedad civil incipiente y una identidad nacional propia. Al mismo tiempo, el régimen autocrático ruso consolidó su poder suprimiendo a la oposición y a la sociedad civil y aprovechando la nostalgia imperial rusa.

En 2014, Rusia se anexionó Crimea y lanzó la guerra en Donbás, pero Ucrania persistió. En 2022, la lucha es a muerte, y el Kremlin busca establecer el control sobre Ucrania a través de la guerra convencional.

Pero la historia no tiene por qué repetirse. Hoy Ucrania tiene su Estado, su ejército profesional, su sociedad civil y, lo que es más importante, el apoyo internacional. Las fronteras con Occidente ya no están selladas. Europa acogió a millones de refugiados ucranianos, algo con lo que los campesinos ucranianos no podían soñar. Occidente está ayudando a Ucrania a luchar por su existencia.

Independientemente de los eufemismos que utilice el Kremlin, la verdad es imposible de ocultar; siempre sale a la luz, como ocurrió con el Holodomor. De hecho, el Holodomor puede ayudar a situar la guerra actual desde una perspectiva histórica, y a entender mejor sus razones.

Las migajas de pan en mi mesa siempre me recuerdan la hambruna a la que sobrevivió mi abuela, y que su historia no debe repetirse jamás.

