Las lesiones de Rafael Nadal, el tenista que aprendió a jugar (y a triunfar) con dolor

(CNN Español) — Rafael Nadal se tuvo que retirar de Wimbledon por un dolor que casi lo obliga a no terminar el partido de cuartos de final y no jugará la semifinal contra Nick Kyrgios. Se trata de una lesión abdominal que lo hizo encorvarse de dolor en su partido de cuartos de final contra Taylor Fritz. Pero el mayor ganador de títulos de Grand Slam (22) y considerado el mejor tenista sobre arcilla de la historia no es un novato en materia de lesiones y dolor, de hecho es algo que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y es un aspecto más de su leyenda deportiva: Nadal muchas veces ha jugado lesionado.

Nadal se ha visto afectado por lesiones a lo largo de su carrera. Este año fue notoria una lesión en las costillas sufrida en Indian Wells en marzo (cuya final perdió), que en un momento pareció amenazar su participación en el Abierto de Francia en mayo (que ganó).

El año pasado, Nadal sufrió una lesión en la espalda al comienzo de la temporada y luego se vio obligado a perderse la segunda mitad de 2021 por una lesión en el pie. Ese tiempo muerto significó que no pudo competir en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos.

Todas esas dolencias solo hicieron que fuera aún más impresionante que pudiera ganar su Grand Slam número 21 en el Abierto de Australia a principios de 2022 y luego el Roland Garros, el Grand Slam 22. Que llegase a la semifinal de Wimbledon no es poca cosa.

Tiene 36 años, lleva jugando 21 años, es el 4to de la clasificación mundial de la ATP y uno de los tenistas más importantes de la historia: ha acumulado 209 semanas como número 1 del mundo, y es el sexto en ese ranking de total de semanas como líder de la ATP (lo encabeza Novak Djokovic, actual 3 del mundo).

Ha ganado un título del ATP Tour en 19 temporadas consecutivas (2004-2022) y tiene el récord de semanas consecutivas en el Top 10 (2005-2022), con con 870 semanas.

Rafael Nadal dice que las lesiones lo dejan con dolor “todos los días”

En mayo pasado, una interacción con un reportero puso al descubierto el costo que una carrera de 21 años ha tenido en el cuerpo de Rafael Nadal, ya que la estrella del tenis español dijo que soporta el dolor “todos los días”.

Después de su victoria sobre David Goffin en el Roland Garros, que se decidió por un duro desempate en el tercer set, Nadal llegó cojeando a su conferencia de prensa posterior al partido, lo que provocó que un periodista le preguntara sobre su aparente malestar.

“No, no te preocupes”, respondió el 21 veces campeón de Grand Slam. “Cuando juego, a veces me duele el pie. Si me ves todos los días, no te preocuparías. Siempre tengo dolor en el pie, especialmente después de jugar un partido de tres horas o un entrenamiento largo. Termino caminando un poco mal.

“Pero tengo una lesión crónica que no tiene tratamiento. Eso es parte de mi vida, y eso es lo malo de no poder terminar el partido antes. A corto plazo, creo que estoy bien, físicamente hablando, pero también hablando sobre mis pies, hay que adaptarse a la competición, hay que adaptarse al estrés que me suponen partidos como el de hoy”.

“A corto plazo, como dije, está bien, pero también estoy consciente para mañana. Es un poco más complicado porque mañana me puedo levantar con más problemas y tenemos que aceptarlo y enfrentarlo”.

Levantar un Grand Slam lesionado

El contexto de su victoria en el Abierto de Francia de este año hace que ese título parezca especialmente especial, y no menos improbable, para Nadal.

En el Abierto de Italia de mayo, Rafael Nadal se retiró del torneo contra Denis Shapovalov en los octavos de final mientras luchaba contra una lesión en el pie, un problema continuo que Nadal dijo que requería inyecciones diarias en el Abierto de Francia para poder seguir jugando y entrenando.

Esto significó que jugó la final sin ninguna sensación en el pie.

“Después de la pandemia, me pasó algo en el pie. No soy capaz de soportar el dolor para jugar a menudo e incluso entrenar”, dijo Nadal.

“Lo único que puedo decir es que pasando por todos estos desafíos, siempre mantengo la pasión para seguir adelante y siempre mantengo el amor por el juego”, añadió. “Siempre he querido seguir adelante. Probablemente por eso estoy en la posición que estoy hoy”.

Pero Nadal, siempre dispuesto a restar importancia a sus logros, cree que su récord en Roland Garros podría ser superado algún día.

“Siempre me he considerado un tipo muy normal; si yo lo logré, tal vez alguien más pueda hacerlo”, dijo a Christiane Amanpour, de CNN.

Después de Francia, Nadal dijo que no tenía planeado un retiro de cara a Wimbledon y logró avanzar hasta la semifinal.

Lo que Rafael Nadal se ha perdido por lesiones

Nadal se ha perdido 10 Grand Slams por lesión: el Abierto de Australian en 2006 (pie izquierdo) y 2013 (virus estomacal); el Roland Garros en 2003 (codo) y 2004 (tobillo izquierdo); Wimbledon en 2004 (tobillo izquierdo), 2009 (rodilla) y 2016 (muñeca izquierda); y el Abierto de Estados Unidos en 2012 (rodilla izquierda), 2014 (muñeca derecha) y 2021 (pie izquierdo), según la ATP.

Nadal ha sido sometido a cirugías de apendicitis en noviembre de 2014, de tobillo derecho en noviembre de 2018 y de pie izquierdo en 2021.

Con información de Matias Grez, George Ramsay, Christiane Amanpour y Alicia Lloyd de CNN

