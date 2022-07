Últimas noticias del asesinato del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe: el funeral se llevará a cabo el lunes y martes

Sol Amaya

(CNN Español) — El funeral del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe se llevará a cabo el lunes y el martes, dijo la oficina de Abe a CNN. El lunes se realizará un velorio, seguido de un servicio conmemorativo el martes, dijo la oficina de Abe. Aquí te contamos las últimas noticias del asesinato del ex mandatario.

Según la cadena pública japonesa NHK, el funeral será organizado por su viuda Akie Abe en un templo en Tokio. La asistencia se limitará a familiares y personas cercanas a Abe, agregó NHK.

El cuerpo del exlíder japonés llega a Tokio

El cuerpo del ex primer ministro japonés Shinzo Abe llegó a su casa en Tokio este sábado, un día después de que fuera asesinado en un tiroteo a plena luz del día, lo que provocó un estado de conmoción e ira en una nación que no estaba acostumbrada a la violencia armada.

Su viuda, Akie Abe, viajó con el cuerpo de su esposo desde la ciudad central de Nara de regreso a Tokio, donde reside la familia.

El sospechoso admite haber disparado

La policía inició una investigación por asesinato, pero se sabe poco sobre el sospechoso que fue arrestado en la escena del tiroteo fatal el viernes.

Lo que sabemos de Yamagami Tetsuya, el sospechoso de asesinar al ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

Tetsuya Yamagami, de 41 años, admitió haber disparado a Abe con un arma casera, dijo la policía de Nara Nishi durante una conferencia de prensa el viernes. Yamagami, que está desempleado, dijo a los investigadores que odia a cierto grupo con el que pensaba que Abe estaba vinculado. La policía no ha nombrado al grupo.

Investigan el origen del arma improvisada con la que, según la policía, fue asesinado Shinzo Abe

Las imágenes de la escena mostraban lo que parecía ser un arma con dos cañones cilíndricos de metal envueltos en cinta negra. La policía dijo que el arma recuperada del tiroteo mide 40 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho.

Posteriormente, las autoridades confiscaron varios artículos parecidos a pistolas hechos a mano similares del apartamento del sospechoso. La policía dijo que el sospechoso fabricó las armas él mismo usando piezas compradas en línea.

“Asumo la responsabilidad” por el asesinato de Shinzo Abe, dice el jefe de policía de Nara

El jefe de policía de la prefectura donde fue asesinado el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo que “asumía la responsabilidad” por la falla de seguridad que resultó en su asesinato.

El jefe de policía de la prefectura de Nara, Tomoaki Onizuka, dijo en una conferencia de prensa el sábado que el personal de seguridad de Abe siguió el plan aprobado por Onizuka.

Shinzo Abe, el primer ministro con más años en el cargo de Japón, definió la política de una generación

“Después de que llegó el primer informe del incidente a las 11:30 a.m. y se reveló la situación, fue el colmo de la culpa y el arrepentimiento que he sentido en mis 27 años en la aplicación de la ley”, dijo.

La policía de seguridad aborda para detener a un sospechoso que se cree que disparó al ex primer ministro Shinzo Abe frente a la estación de Yamatosaidaiji el 8 de julio de 2022 en Nara, Japón. Abe recibió un disparo mientras pronunciaba un discurso en la calle con motivo de las próximas elecciones a la Cámara Alta. (Foto de The Asahi Shimbun vía Getty Images)

“Siento el peso de mi responsabilidad”, agregó Onizuka, sonando profundamente emocionado.

El papa Francisco envía sus condolencias a Japón y a la familia y amigos de Abe

El papa Francisco dijo que estaba profundamente entristecido por el asesinato del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe y ofreció sus condolencias a su familia y amigos, así como al pueblo de Japón.

“Me entristeció profundamente saber del asesinato del Sr. Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón. Ofrezco mis más sentidas condolencias a su familia, amigos y al pueblo de Japón. Rezo para que la sociedad japonesa se fortalezca en su compromiso histórico con la paz y la no violencia”, escribió el papa en un tuit el sábado.

I was deeply saddened to learn of the assassination of Mr Shinzo Abe, former Prime Minister of Japan. I offer my heartfelt condolences to his family, friends & the people of Japan. I pray Japanese society will be strengthened in its historic commitment to peace and nonviolence. — Pope Francis (@Pontifex) July 9, 2022

Este reporte fue realizado con información de Mayumi Maruyama, Chie Kobayashi, Helen Regan, Hande Atay Alam, Hillary Whiteman y Emiko Jozuka

