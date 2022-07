Estas son las camisetas que llevarán los equipos al Mundial Qatar 2022

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — Cada vez está más cerca el Mundial de Qatar 2022, que se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, y poco a poco las 32 mejores selecciones del mundo que se enfrentarán en la cancha comienzan a revelar las camisetas que vestirán durante el torneo.

Estos son los equipos que ya han dado a conocer la indumentaria que llevarán a Qatar 2022.

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: los países clasificados, cuándo comienza el torneo y todo lo que debes saber

México

El Tri presenta su nueva camiseta para Qatar 2022 2:05

La selección mexicana presentó oficialmente la camiseta que portarán sus jugadores en el Mundial Qatar 2022, la cual volverá a llevar su tradicional color verde después de más de tres años de no ser utilizado en competencias.

La camiseta lanzada por Adidas está inspirada en un quetzal, una colorida ave con largas plumas verde resplandeciente que era considerada sagrada en las civilizaciones prehispánicas de México. Además, el jersey tiene detalles color rojo sobre los hombros e irá a conjunto con un short blanco y calcetas rojas.

“Con esa playera vamos a hacer historia. Créeme que no vamos por el quinto mundial, vamos por esta copa a Qatar con esa nueva piel, vamos a dejar callados a todo mundo”, dijo a CNN en Español un aficionado del Tri.

Argentina

El azul celeste vuelve a ser el color principal de la camiseta con la que la Selección Argentina disputará la Copa del Mundo, aunque los bastones en vertical con una tonalidad mucho más oscura que la de la camiseta anterior. Tiene cuello negro y en el dorso lleva la bandera argentina junto con el Sol de Mayo.

“El sentimiento de un país se une en esta nueva camiseta”, publicó Adidas al mostrar el nuevo jersey que debutará oficialmente en la Copa América femenina que se juega en Colombia desde el viernes 8 de julio.

View this post on Instagram A post shared by adidas Argentina (@adidasar)

Uruguay

La nueva camiseta de la Selección Uruguaya tiene un aire retro y mantiene el clásico azul celeste con las mangas y el cuello blancos. Al frente, lleva el logo de Puma en dorado y el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol con sus cuatro estrellas, a pesar de que la FIFA les había exigido retirar dos por corresponder a los títulos logrados en los Juegos Olímpicos de 1924 (París) y 1928 (Ámsterdam).

La camiseta que llevarán los futbolistas uruguayos a Qatar 2022 irá acompañada de un short negro.

La Celeste. 🇺🇾 Presentamos el nuevo Home Kit de @Uruguay x @pumafootball #ElEquipoQueNosUne @LuisSuarez9 pic.twitter.com/tM5tFmuAl3 — PUMA Uruguay (@PUMA_Uy) May 30, 2022

Suiza

View this post on Instagram A post shared by PUMA DE, AT, CH (@puma.de)

“Suiza trae de vuelta un clásico”, dice Puma en su sitio web sobre la nueva camiseta que la Selección Suiza lucirá en su tradicional color rojo, con unas lineas blancas que descienden en un efecto degradado desde los hombros hasta antes del pecho. Lleva el escudo oficial de la selección y logo de Puma en el pecho.

Según Puma, la camiseta con la que los futbolistas suizos disputarán la Copa del Mundo es un homenaje al pasado, pues su diseño retro está basado en la camiseta que se utilizó en la Eurocopa de 1996.

Marruecos

En la misma línea retro y reinterpretando los diseños de los noventa, Puma presentó la camiseta que portará la Selección de Fútbol de Marruecos en el Mundial Qatar 2022. Su color base es rojo y tiene una barra verde en vertical sobre el pecho con el logo de la marca al centro y el de la Real Federación Marroquí de Fútbol al lado izquierdo.

El cuello y los bordes de las mangas son verde militar, un color que forma parte de la bandera de Marruecos. Detrás, a la altura de la nuca, la camiseta lleva la palabra “Marruecos” impresa en árabe.

“La nueva camiseta de Marruecos rinde homenaje a la clase Atlas Lions de 1998, y toda la indumentaria del equipo de fútbol de Marruecos se basa en el éxito del pasado para ayudar a la selección nacional a volver a la cima”, dice Puma en su sitio web.

Crédito: Puma

Senegal

La selección de Senegal usará una camiseta blanca con franjas en verde, amarillo y rojo en el pecho y el cuello, los colores de la bandera del país. El logo de la Federación Senegalesa de Fútbol y el de la marca se encuentran en el pecho, en medio hay una estrella verde.

Puma recuerda con esta camiseta el diseño que usaron hace 20 años los jugadores senegaleses en su primer Mundial, el de Corea del Sur/Japón 2002.

“Senegal tomó la delantera sobre los campeones reinantes, y la rutina de baile de celebración del equipo se convirtió en parte del folclore del fútbol. Los Lions ganaron y luego llegaron a los cuartos de final en su heroica primera carrera en el torneo. Veinte años después, el nuevo kit de Senegal 2022 celebra a las leyendas nacionales con un diseño de inspiración retro de su época”.

Getting their groove back on 🇸🇳 The 2022 @FootballSenegal Home kit, available on https://t.co/6Q5vmemNDD. pic.twitter.com/zgLrhSSX6x — PUMA Football (@pumafootball) May 31, 2022

Así quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.