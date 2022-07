El papa Francisco pide comer menos carne y habla de dónde viviría en caso de renunciar

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — El cuidado del medio ambiente es una preocupación constante para el papa Francisco, tanto que en varias oportunidades ha hecho un llamado al “cuidado de la casa común” y valorar el lugar donde vivimos.

Ahora, el papa hizo un llamado inusual a los jóvenes para que a disminuyan el consumo de carne para cuidar el medio ambiente, según reportó la Agencia Católica de Informaciones, ACI Prensa.

“Es urgente reducir el consumo no sólo de combustibles fósiles, sino también de tantas cosas superfluas”, dijo el papa Francisco, citado por ACI Prensa, en la Conferencia de la Juventud de la Unión Europea en 11 de julio.

“También en algunas zonas del mundo sería conveniente consumir menos carne: esto también puede contribuir a salvar el medio ambiente”, agregó el pontífice.

Además, el papa animó a los jóvenes a no dejarse “seducir por las sirenas que proponen una vida de lujo reservada a una pequeña porción del mundo”, y aspirar a una vida “digna y sobria, sin lujos ni despilfarros”, reportó ACI Prensa.

Durante una entrevista publicada el 1 de julio con la agencia de noticias de Argentina Télam, el papa destacó la importancia de cuidar el medio ambiente: “Hay gente que no se imagina el peligro que hoy vive la humanidad con este recalentamiento y manoseo de la naturaleza”.

El papa Francisco negó firmemente los rumores de una posible renuncia por problemas de salud en una entrevista con Reuters publicada este lunes.

En un caso hipotético de su renuncia, Francisco descartó quedarse a vivir en el Vaticano y también volver a Argentina, pues dijo que, en ese caso, sería el obispo emérito de Roma, y abrió la posibilidad de vivir en la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma. En ese marco, aseguró que le gustaría dedicarse a confesar una Iglesia, reportó ACI Prensa de una entrevista que el pontífice dio con Univisión.

Sin embargo, el papa descartó renunciar a su cargo en varias entrevistas publicadas esta semana.

“No se me pasó por la cabeza, nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no. Pero llegará el momento en que vea que no puedo hacerlo [su trabajo]. Lo haré y el gran ejemplo del papa Benedicto fue algo muy bueno para la iglesia”, dijo el papa Francisco a Reuters.

Y en una entrevista con Televisa dijo que “por el momento no” tiene contemplado renunciar al pontificado.

“Realmente en este momento no siento que el Señor me lo pida”, dijo Francisco sobre una eventual renuncia. “Cuando sienta que el Señor me lo pida, sí”.

El papa Francisco sufre desde hace tiempo dolores en una de sus rodillas y dijo que eso lo asustó “…en el sentido de ‘pensá un poquito cómo va a ser tu futuro ahora’”.

Sin embargo, aclaró que tuvo mejoría y ahora puede caminar, reportó ACI Prensa.

