Análisis del videojuego “Stray”: jugar como un gato es único y entrañable, pero le falta garra

No obstante, es precisamente en el diseño de la citada ciudad y estética cyberpunk donde se genera una sensación agridulce. El estilo artístico y la ambientación del escenario donde se desarrolla el juego es brillante y atractiva. Hay escenarios llenos de recovecos que cuentan historias con tan solo mirarlos. Es interesante conocer más de los robots que habitan en dicho lugar y descubrir más de lo que está ocurriendo en esta ciudad. Pero, al igual que ocurre con otros videojuegos que utilizan escenarios futuristas similares, los escenarios distópicos cibernéticos terminan algo desaprovechados por querer ser solo una máscara estética. El continente es llamativo: bajos fondos con edificios con carteles con neones y tipografías asiáticos, zonas hipervigiladas… pero no se aprovecha para crear ningún mensaje ni reflexión que le dieran más peso al contenido. “Stray” parece querer juguetear por momentos con ideas sobre la inteligencia artificial, la humanidad, la libertad… No los necesita para ser divertido y satisfactorio, pero deja ese interrogante de “¿y si…?”.

