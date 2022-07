Presidentes de EE.UU. con covid-19: ¿cuál es la diferencia entre los casos de Trump y Biden?

El médico del expresidente, el Dr. Sean Conley, divagó sobre el tema en esa ocasión. Y mencionó que Trump “no está tomando oxígeno en este momento”. Cuando se le preguntó si el presidente lo había recibido, Conley no respondió directamente. “No ha necesitado ninguno esta mañana ni hoy”, respondió. Ante la duda de si alguna vez había recibido oxígeno suplementario como parte de su tratamiento por covid-19, Conley tampoco contestó directamente. “En este momento no está recibiendo (el oxígeno)”. Y agregó: “Ayer y hoy no recibió oxígeno”.

