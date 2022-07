Verstappen gana el GP de Francia y lidera holgadamente la F1

urielblanco

(CNN Español) — El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, ganó con amplia ventaja el Gran Premio de Francia este domingo, con lo que ahora lidera el campeonato de pilotos de Fórmula 1 holgadamente.

MAX VERSTAPPEN WINS IN FRANCE!!! A dominant display by the Dutchman who didn’t put a foot wrong to take glory at Le Castellet 👊#FrenchGP #F1 @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/1SS1Xj13p1 — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

Con la victoria en el GP de Francia, Verstappen llegó a 233 puntos en el campeonato 2022 de F1, 63 por arriba de su perseguidor más cercano, Charles Leclerc (de Ferrari), quien este domingo salió de la carrera en la vuelta 18.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez, también de Red Bull, perdió la tercera posición frente a George Russell, de Mercedes, a tres vueltas de terminar la carrera. Este resultado se suma al segundo lugar que obtuvo su compañero de escudería, Lewis Hamilton, que se quedó con el segundo lugar del Gran Premio.

LAP 50/53 RUSSELL OVERTAKES PEREZ FOR P3 👊 Checo is caught sleeping by the virtual safety car restart as the Brit storms past him! #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/o5tgLPiWQM — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

Por tanto, el podio de la carrera quedó de la siguiente manera:

Verstappen Hamilton Russell

A falta de 10 carreras para el fin de la temporada 2022 de F1, el campeonato de pilotos queda así tras el GP de Francia:

Verstappen (233 puntos) Leclerc (170) Pérez (163)

Por último, el campeonato de constructores nos muestra lo siguiente:

Red Bull (396 puntos) Ferrari (314) Mercedes (270)

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.