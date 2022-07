Ella es Michelle, una niña genio de Chiapas que irá a la universidad. Tiene solo 9 años, habla cuatro idiomas y es nadadora

“La mayoría no los cursa de forma presencial porque no hay maestro que esté preparado [en Chiapas] para enseñar a este tipo de niños que tienen un aprendizaje especial […] no les puede enseñar cualquier maestro, sino que tiene que ser un maestro que conozca del tema y que esté especializado en ellos”, explica Karina Guillén.

Sus sueños son tan grandes como su potencial. “Quisiera en mi futuro colaborar para encontrar la cura del cáncer y del autismo. Porque conozco a una persona y he visto varias que tienen autismo y me da tristeza que no se puedan expresar. Entonces yo quiero encontrar una cura para eso y un programa para entendernos”.

