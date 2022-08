Måneskin no podía creer que su música sonaba en América Latina; esto es lo que más les emociona de su gira en Brasil, Argentina y Chile

El tema fue lanzado por los italianos en 2017 como parte del disco “Chosen”. Pero la canción no es de ellos. Se trata de un cover de la banda de rock estadounidense Frankie Valli and the Four Seasons, original de 1967.

En Estados Unidos, en cada estación de radio que sintonizabas, ahí estaba Måneskin con su súplica: “I’m beggin’, beggin’ you / So, put your loving hand out, darling”. Y seguramente la situación fue similar en el resto del mundo.

“Fue muy difícil”, dice De Angelis. “En Roma no hay una verdadera escena de rock, así que no hay clubes que quieran que las bandas toquen sus temas, y además la gente no está muy acostumbrada a ir a conciertos de artistas emergentes. Simplemente van (a ver) a los famosos que ya conocen. No es como salir a descubrir algunos artistas nuevos. Así que fue muy difícil y por eso empezamos a tocar como músicos callejeros”, agrega.

