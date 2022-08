¿Quién fue Bill Russell, leyenda de los Celtics y del deporte en EE.UU.?

Julio de 2015 – Un juez federal aprueba el acuerdo final de US$ 60 millones derivado de las demandas de Russell y otros atletas universitarios. El caso de Collegiate Licensing Company y Electronic Arts se resuelve por US$ 40 millones y el caso de la NCAA se resuelve por US$ 20 millones, según lo acordado en 2014.

2001 – Se publica un libro de memorias y motivación: “Russell Rules: 11 Lessons on Leadership from the Twentieth Century’s Greatest Winner”.

