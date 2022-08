OPINIÓN | Lo más alarmante de la historia de Alex Jones

Esto cambió en la década de 1990, cuando la política, el entretenimiento y la conspiración se mezclaron cada vez más. Pat Robertson, el televangelista que se postuló a la candidatura presidencial republicana en 1988, publicó su tratado de conspiración, “The New World Order”, en 1991. Basándose en varias décadas de conspiraciones sobre el “gobierno mundial”, Robertson detalló una coalición de la Comisión Trilateral, los Illuminati, el Grupo Bilderberg, los masones y otros que trabajan para lograr un único gobierno mundial y, en última instancia, el Fin de los Tiempos. Fue un bestseller, según The New York Times.

Nota del editor: Nicole Hemmer es investigadora asociada de la Universidad de Columbia en el Proyecto de Historia Oral de la Presidencia de Obama y autora de “Messengers of the Right: Conservative Media and the Transformation of American Politics” y de próxima publicación “Partisans: The Conservative Revolutionaries Who Remade American Politics in the 1990s”. Copresenta los podcasts de historia “Past Present” y “This Day in Esoteric Political History”. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora.

