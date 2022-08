ANÁLISIS | El Departamento de Justicia se encuentra en una situación sin salida ante la furia de Trump

Y Trump, después de todo, podría publicar la orden de registro él mismo si quisiera. El hecho de que no lo haya hecho y el tono cada vez más desquiciado de sus ataques al Departamento de Justicia no hacen sino ahondar en la impresión de que tiene algo que ocultar. Al igual que el hecho de que fuera él, y no el FBI o el Departamento de Justicia, quien diera la noticia del registro en un intento transparente de establecer una narrativa mediática de que había sido tratado injustamente.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.