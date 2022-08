Daddy Yankee recibirá la distinción “leyenda” en los Hispanic Heritage Award, uno de los mayores premios para latinos en EE.UU.

#LEGENDADDY is Platino-certified AND the only Platino album released & certified in 2022 so far! 💿 🥂 Congrats @daddy_yankee� @Cartelrecordsdy @RepublicRecords pic.twitter.com/F26CU2QjzB — RIAA (@RIAA) June 10, 2022

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo Yankee.

