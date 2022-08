ANÁLISIS | El destino de Cheney en Wyoming es una última prueba del dominio de Trump sobre el Partido Republicano

En una reciente entrevista con la televisión de Chicago, Kinzinger, el otro republicano junto a Cheney en la comisión del 6 de enero, reconoció que el silencio de los líderes republicanos mostraba que Trump, al menos por ahora, había “ganado” la batalla por el control del partido. “Quizá no iba a haber una marea de gente que se acercara, pero desde luego no pensaba que fuera a ser la única”, dijo el republicano de Illinois, que no se presenta a la reelección este otoño.

