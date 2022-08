Cómo conciliar el sueño la noche anterior a una llamada tempranera o un gran evento

– No enciendas la luz. – Trata de calmarte, termina la conversación rápidamente y vuelve a la cama. – Si no puedes volver a dormirte en menos de 10 minutos, ve a otra habitación, enciende una luz tenue y trata de leer un libro aburrido. (No se permiten dispositivos electrónicos, dijo Polotsky. Emiten una luz azul que te despertará). – No revises tu correo electrónico o mensajes de texto. De hecho, no uses tu teléfono, computadora, lector electrónico o televisor (nuevamente, debido a la estimulación de la luz azul). – No laves los platos, salgas o hagas ejercicio. – Medita o relájate y piensa en algo agradable.

“Desafortunadamente, esto me ha sucedido muchas veces”, dijo la Dra. Phyllis Zee, directora del Centro de Medicina Circadiana y del Sueño de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago. “Si no puedes conciliar el sueño, no te preocupes. Eso no te ayudará”.

