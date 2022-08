Liz Cheney promete continuar la lucha contra Trump después de reconocer su derrota en las primarias de Wyoming

El control de Trump sobre el Partido Republicano se ha demostrado una y otra vez desde que se fue de Washington. Con la votación de Wyoming, Cheney se convierte en la cuarta republicana de la Cámara que votó a favor del juicio político de Trump que pierde en las primarias. Otros cuatro no se postulaban para un nuevo mandato. Los dos sobrevivientes hasta la fecha, en California y Washington, se beneficiaron del sistema primario no partidista de sus estados. Cheney no tenía ese colchón, aunque un impulso tardío para que los demócratas e independientes se registraran para las primarias republicanas podría haber suavizado un poco el recuento final.

