Camilo y Grupo Firme lanzan “Alaska”, un sencillo para ahogar las penas amorosas en el “bendito alcohol, dulce tormento”

La sorpresa llega cuando hacen referencia a Alaska y resulta que no es que ambos se van al estado de Estados Unidos, sino… “dicen que me mude a otro lugar pa’ ver si dejo de pensarte”, dice Camilo, “yo me voy pa’ Alaska, yo me voy pa’ Alaska / Pero a las cantinas pa’ olvidarte”, cierra.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.