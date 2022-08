Alec Baldwin dice que piensa todos los días en el tiroteo fatal en el set de la película ‘Rust’

“Si no tuviera a mi esposa, no sé dónde estaría ahora… Si no la tuviera, probablemente habría renunciado, me habría jubilado, me habría ido, ya sabes, hubiera vendido todo lo que tenía, habría conseguido una casa en medio de la nada y, ya sabes, hubiera encontrado algo más que hacer, vender bienes raíces”.

Baldwin dice que ha perdido cinco trabajos desde el tiroteo de “Rust” y habría dejado el negocio del cine si no fuera por el apoyo de su esposa, Hilaria Baldwin, quien espera su séptimo hijo este año. “Me despidieron de otro trabajo ayer”, dijo. “Ahí estaba todo listo para a hacer un a película, subirme a un avión… Llevo meses hablando con estas personas y ayer me dijeron que no quieren hacer la película conmigo por esto”.

“¿Por qué [Gutiérrez Reed] no revisó esa bala? ¿Por qué Halls no la obedeció?”, añade Baldwin. “¿Por qué me dio el arma? ¿Por qué no revisó? ¿Por qué le dijo a la tripulación [que era un arma fría]?”

