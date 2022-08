Reseña: “House of the Dragon” desarrolla un juego menos adictivo que el trono anterior

“House of the Dragon” se estrena el 21 de agosto a las 9 p.m. ET en HBO, que, como CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery.

(CNN) — HBO ha seguido la majestuosidad de “Game of Thrones” con lo que podría llamarse “juegos de trono” en “House of the Dragon”, una serie cuya épica grandeza visual engaña una lucha de poder más pequeña y menos adictiva, más centrada en la línea de los Targaryen. No está mal, y hay muchos dragones, pero no produce el tipo de personajes que definieron y elevaron a su predecesora al prestigio de la realeza televisiva.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.