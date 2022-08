Los “viajes” de psilocibina combinados con terapia reducen el consumo de alcohol, según un estudio

Mavis le atribuye ese éxito a la terapia intensiva que recibió durante el estudio. “No he bebido, ni siquiera he tenido antojos, es extraño. Es como si no hubiera bebido en mi vida”, dijo Mavis en una conferencia de prensa sobre la investigación.

