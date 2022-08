US Open 2022: fechas, cuadro de partidos, y favoritos masculinos y femeninos

Además de Medvedev y Nadal, el US Open destaca en el cuadro masculino a “estrellas en ascenso” como el español Carlos Alcaraz (número 4 del ránking) y el griego Stefanos Tsitsipas (número 5), quienes buscarán su primer título de Grand Slam. En el cuadro femenino, las favoritas son la 1 y la 2, Swiatek y Kontaveit. Pero los reflectores no dejarán de estar sobre Serena Williams por obvias razones. Asimismo, se tienen grandes expectativas de tenistas como la británica Emma Raducanu (campeona vigente del US Open) y la japonesa Naomi Osaka (cuatro veces campeona de Grand Slam).

