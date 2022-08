Los tenistas (hombres y mujeres) con más títulos en la historia

“Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, lo que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas”, dijo Williams al respecto de su carrera en un artículo de Vogue publicado a principios de este mes.

Djokovic no podrá intentar igualar al español en el actual US Open porque, debido a su negativa a vacunarse contra el covid-19, no puede participar de la competición (las reglas actuales de Estados Unidos establecen que cualquier persona no estadounidense debe tener el esquema completo de vacunación contra el virus para obtener una visa y poder ingresar al país).

