No habrá rescate con vida de los 10 mineros atrapados en El Pinabete, en el norte de México: así buscan recuperar los cuerpos

“La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros. Nosotros no, ahí vamos a estar”, dijo el presidente.

Días antes López Obrador había asegurado que no se darían por vencidos y que no se repetiría la tragedia de 2006 en Pasta de Conchos cuando 65 mineros murieron atrapados tras una explosión y no pudieron ser rescatados.

