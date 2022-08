Reseña | “Los anillos de poder”: Peter Jackson no está, pero la esencia de “El Señor de los Anillos” sigue ahí

Si esa historia realmente merecía contarse o no, únicamente el tiempo y los fanáticos lo dirán. Pero de lo que no hay duda es de que esa esencia que llevó a “El Señor de los Anillos” a todo lo alto no se ha desvanecido, ni siquiera porque ya pasaron más de 20 años de la primera película.

La música de “Los anillos de poder” sigue a cargo de Howard Shore, quien ganó dos Oscar por la música original de “La comunidad del anillo” y por “El retorno del rey”. Desde que comienza el episodio 1 con la frase “Nothing is evil in the beginning” (“Nada es malo al principio”), las notas de Shore hacen de las suyas para transportarte de lleno a “El Señor de los Anillos”.

