OPINIÓN | La izquierda en América Latina debe ser proactiva contra la corrupción

Mientras la izquierda no acepte esto y no comprenda que debe ser especialmente proactiva en la lucha contra la corrupción, precisamente porque no se encuentra vacunada contra dicha enfermedad, seguirán los escándalos. Cristina Fernández tal vez libre esta última acusación. La izquierda latinoamericana, no.

Parte del problema yace en la imagen que la izquierda de la región se ha construido desde hace décadas, y en algunos casos, desde hace un siglo. Por ser víctima de la represión, de la marginación política, de la tortura y las desapariciones, por representar a los pobres que más padecen los estragos de la corrupción, la izquierda se ha creído inmune a ese lastre de la historia latinoamericana. Cree, como López Obrador, que basta con decir “yo no soy corrupto” –como lo hizo en estos últimos días– para que sea cierto y suficiente. No ha podido entender todavía que la izquierda latinoamericana, dejada a sí misma en el poder, va a tender a ser igual de corrupta que la derecha latinoamericana –civil o militar–, no por ser de izquierda o de derecha, sino por ser latinoamericana. Los factores históricos, sociales y culturales que explican la omnipresencia de la corrupción en América Latina (y en el mundo) inciden en todo el espectro político e ideológico de la región, no únicamente en quienes han detentado el poder con mayor frecuencia, o en quienes se han identificado o han gobernado en nombre de las élites pudientes.

En pocas palabras, el tránsito de la izquierda por el poder en América Latina no ha carecido de manifestaciones del tradicional lastre regional: la corrupción en las más altas esferas de Gobierno. No hay duda de que las derechas latinoamericanas también han incurrido en estos pecados desde tiempos inmemoriales, ni de que algunas oposiciones de derecha utilizan el poder judicial para debilitar o derrocar a Gobiernos de izquierda cuando no pueden derrotarlos en las urnas. Pero nada de eso quita que, al expandirse lo que algunos han llamado la “segunda marea rosa” en América Latina – que incluye ya o próximamente a Honduras, Chile, Colombia y Brasil, agregados a México, Argentina, Perú y Bolivia–, la izquierda tiene una asignatura pendiente con el combate a la corrupción.

Las denuncias contra los Kirchner, en Argentina, no comenzaron con la acusación actual del fiscal; se remontan al primer período de la entonces presidenta, entre 2008 y 2012. Varios colaboradores del presidente Evo Morales, en Bolivia, fueron investigados por sospechas de corrupción en el Fondo Indígena, aunque Morales no fue directamente acusado. Dos presidentes de El Salvador, pertenecientes al FMLN, se encuentran prófugos fuera de su país por acusaciones de corrupción que habría sido ejercida durante sus mandatos. En Colombia, donde comienza el primer Gobierno de izquierda, y en Chile, con una tradición distinta, no hay investigaciones o acusaciones de corrupción a Gobiernos en este espectro político.

