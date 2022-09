Un hombre brasileño sobrevive 11 días en el océano flotando en un congelador

“Los tiburones rodeaban el congelador, pero se fueron. Pensé (que me atacarían). Me quedé arriba (del congelador), no dormí, no dormí. Vi el amanecer, el atardecer, pidiéndole a Dios que envíe a alguien a rescatarme”. Eventualmente, el agua comenzó a deslizarse dentro del congelador y dice que usó su mano para sacarla. No tenía comida ni agua.

