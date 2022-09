ANÁLISIS | Trump está de vuelta en los titulares y podría costarle a los republicanos en noviembre

Esto, por supuesto, no es lo que quieren los republicanos. Aunque Biden se ha vuelto más popular en el último mes (me refiero a eso más abajo), todavía no es tan popular. Los presidentes cuyos índices de aprobación están por encima del 45% tienden a ver a su partido perder muchos escaños en el Congreso.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.