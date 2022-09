Altos costos de la educación universitaria: ¿inversión o castigo?

Cuando Torres se graduó, intentó encontrar trabajo en su nueva carrera de Marketing Digital, pero no lo logró. Su falta de experiencia laboral en la rama y la necesidad de pagar sus gastos personales y familiares le jugaron en contra de este objetivo. Así que decidió entrar en el mundo de las ventas y la exportación, y hoy tiene un trabajo que le satisface en muchos aspectos de su vida personal y profesional, a pesar que poco o nada aplica lo aprendido en su maestría, razón por la cual su paso por la universidad se reduce a un orgullo propio. “Es una satisfacción personal el haber estado en una universidad estadounidense, pero eso no quita que tenga US$ 30.000 de deuda”, lamenta.

Ella no es la única que piensa de esa manera, Marc Goldwein, director senior de Políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, le dijo a CNN que lo que realmente se necesita es “que la universidad sea asequible, no enviar un regalo de US$ 10.000 a personas que ya tienen, en muchos casos, títulos avanzados”.

Torres, por su parte, dice que obviamente tomará esta oportunidad, aunque entiende la preocupación de quienes temen un mayor deterioro en la economía nacional; no obstante, pone sobre la mesa un tema que ella considera el principal problema de todos: el costo de la educación universitaria en Estados Unidos. La deuda que adquirió para estudiar su maestría fue por US$ 30.000. “Yo no creo que los recursos que se han usado para mi máster hayan costado US$ 30.000, yo creo que hay que hacer un balance, yo creo que la educación aquí es muy cara, si comparas con España, por ejemplo, un máster te puede costar 2.000 o 3.000 euros”, enfatiza Torres.

Cuando Torres se graduó en el año 2018 apenas lograba pagar los intereses de cada mensualidad pues las oportunidades laborales no se presentaron como ella lo esperaba, después de cursar la maestría y ser una de las mejores alumnas de la generación. Aunque mejoró su nivel de inglés, empezó a dudar si su maestría fue una buena inversión. “No creo que le haya sacado tanto provecho al máster realmente, pensé que me iba a abrir mayores puertas, pero no lo hizo, entonces una se plantea, tengo una deuda de US$ 30.000 por algo que no le ha sacado el provecho”, asegura Torres.

