Comienza la Champions League: partidos, horarios y cómo ver la primera fecha de la fase de grupos

urielblanco

(CNN Español) — Luego de poco más de tres meses sin Champions League, llegó el momento de que inicie una nueva edición del torneo de fútbol más importante a nivel de clubes.

La temporada 2022-2023 de la Champions League comienza este martes y continuará este miércoles con la jornada 1 (de 6 en total) de la fase de grupos.

Además de que podremos ver los regresos de Real Madrid y Liverpool —vigentes campeón y subcampeón de la competencia, respectivamente—, hay partidos que atraen mucho más los reflectores, como el PSG vs. Juventus o el Inter de Milan vs. Bayern Munich.

En el primer caso, Juventus visitará al PSG. El partido tenía el aliciente del regreso del argentino Ángel Di María al Parque de los Príncipes para enfrentar a su amigo Lionel Messi, aunque el mediocampista quedó fuera de la convocatoria por una lesión. En el segundo encuentro, Inter de Milán, que se encuentra a dos puntos del liderato italiano, jugará ante el Bayern Munich renovado tras la salida de estrellas como Robert Lewandowski.

Así quedan los grupos de la Champions League 2022/2023: equipos, cruces, partidos y fechas

A continuación, todos los partidos con los que inicia la Champions League.

Jornada 1 de la fase de grupos en la Champions League 2022/2023

Martes 6 de septiembre

Dinamo Zagreb vs. Chelsea – Grupo E, 12:45 pm ET Borussia Dortmund vs. Copenhague – Grupo G, 12:45 pm ET Salzburg vs. Milan – Grupo E, 3:00 pm ET Celtic vs. Real Madrid – Grupo F, 3:00 pm ET RB Leipzig vs. Shakhtar Donetsk – Grupo F, 3:00 pm ET Sevilla vs. Manchester City – Grupo G, 3:00 pm ET PSG vs. Juventus – Grupo H, 3:00 pm ET Benfica vs. Maccabi Haifa – Grupo H, 3:00 pm ET

Miércoles 7 de septiembre

Ajax vs. Rangers – Grupo A, 12:45 pm ET Eintracht Frankfurt vs. Sporting de Lisboa – Grupo D, 12:45 pm ET Napoli vs. Liverpool – Grupo A, 3:00 pm ET Atlético de Madrid vs. Porto – Grupo B, 3:00 pm ET Brujas vs. Bayer Leverkusen – Grupo B, 3:00 pm ET Barcelona vs. Viktoria Plzeň – Grupo C, 3:00 pm ET Inter de Milan vs. Bayern Munich – Grupo C, 3:00 pm ET Tottenham Hotspur vs. Olympique de Marsella – Grupo D, 3:00 pm ET

¿Dónde ver los partidos de Champions League?

México y Brasil: toda la Champions va en exclusiva por HBO Max y algunos partidos por TNT Argentina y Colombia: ESPN Estados Unidos: CBS y TUDN Para saber dónde se transmitirá la Champions League en otros países, da clic aquí.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.