¿Qué puede esperar el mundo del rey Carlos III?

He visto que Camila siempre ha sido una fuente de apoyo para Carlos. He visto lo irritable y frustrado que puede llegar a estar cuando se enfrenta a un obstáculo en su trabajo, y ella tiene un talento único para disipar cualquier tensión con un sentido del humor y un carisma que no es evidente en la cámara.

Mientras que muchos de sus predecesores veían el papel de príncipe de Gales como un pase gratuito para un estilo de vida de playboy y unos ingresos garantizados, Carlos lo profesionalizó y lo asumió como propio. Quería un legado, pero no quería esperar a ser rey. Según mi experiencia, es impaciente y motivado, y se frustra increíblemente si uno de sus proyectos no funciona o no da frutos.

