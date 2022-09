El presidente de Ecuador propone un pliego de preguntas para consulta popular

“Mi primera reacción es de desconcierto. Lo adecuado sería dejar a la justicia en libertad. Ya se estructuró un Consejo de la Judicatura; si algo no funciona hay que verificar por qué no funciona. Es imposible que sigamos teniendo una reglamentación interna disciplinaria que más parece defender al juez corrupto que sancionarlo y sacarlo rápidamente de la función judicial. Si con un Consejo de la Judicatura las cosas se complican quiero saber con dos consejos, el uno para fiscales y el otro para jueces como si fueran dos actividades que no interactúan. Es desconcertante”, dijo Coronel a CNN.

“Hoy los convoco como Nación a enfrentar estas amenazas desde la raíz, los convoco a usar su poder democrático a través de una consulta ciudadana que enfrentará los problemas que el Ecuador no ha podido resolver en su pasado y que actualmente no nos permiten desarrollarnos hacia donde queremos, me refiero sobre todo a la inseguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia”, expresó Guillermo Lasso en el lanzamiento de su propuesta.

