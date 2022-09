Champions League: partidos, horarios y cómo ver la jornada que comienza este martes

urielblanco

(CNN Español) — La cuenta regresiva para el Mundial de Qatar sigue su marcha. Y que mejor que matizar la espera con la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, que continúa su desarrollo a pasos acelerados para cerrar la fase de grupos apenas unas semanas antes de que inicie la justa mundialista.

Este martes y miércoles se llevará a cabo la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League, apenas siete días después de la jornada 1, que dejó resultados como el debut ganador del campeón Real Madrid, la goleada del Barcelona o la amplia derrota que se llevó el subcampeón Liverpool.

En esta nueva jornada, en la cual se jugarán 16 partidos, destacan enfrentamientos como el Bayern Munich vs. Barcelona, que nos mostrará el regreso del delantero Robert Lewandowski a la que fue su casa alemana por muchos años; el Liverpool vs. Ajax, con este último club jugando a un nivel más alto que el de los ingleses; y el Manchester City vs. Borussia Dortmund, que verá el encuentro del delantero Erling Haaland con su exequipo.

A continuación, el programa completo de partidos de la jornada 2 de grupos, el horario en que se juegan y dónde verlos.

Jornada 2 de grupos de la Champions League

Martes 13 de septiembre

Viktoria Plzeň vs. Inter de Milan – Grupo C, 12:45 pm ET Sporting de Lisboa vs. Tottenham – Grupo D, 12:45 pm ET Liverpool vs. Ajax – Grupo A, 3:00 pm ET Porto vs. Brujas – Grupo B, 3:00 pm ET Bayern Leverkusen vs. Atlético de Madrid – Grupo B, 3:00 pm ET Bayern Munich vs. Barcelona – Grupo C, 3:00 pm ET Olympique de Marsella vs. Eintracht Frankfurt – Grupo D, 3:00 pm ET

Miércoles 14 de septiembre

Milan vs. Dinamo Zagreb – Grupo E, 12:45 pm ET Shakhtar Donetsk vs. Cetlic – Grupo F, 12:45 pm ET Rangers vs. Napoli – Grupo A, 3:00 pm ET Chelsea vs. Salzburg – Grupo E, 3:00 pm ET Real Madrid vs. Leipzig – Grupo F, 3:00 pm ET Manchester City vs. Borussia Dortmund – Grupo G, 3:00 pm ET Copenhague vs. Sevilla – Grupo G, 3:00 pm ET Juventus vs. Benfica – Grupo H, 3:00 pm ET Maccabi Haifa vs. PSG – Grupo H, 3:00 pm ET

¿Dónde ver los partidos de Champions League?

México y Brasil: toda la Champions va en exclusiva por HBO Max y algunos partidos por TNT Argentina y Colombia: ESPN Estados Unidos: CBS y TUDN Para saber dónde se transmitirá la Champions League en otros países, da clic aquí.

