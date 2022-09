Lizzo dedica su premio Emmy a las ‘chicas grandes’

Lizzo ganó el premio Emmy a Mejor programa de concurso por su show “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”.

La cantante de “About Damn Time” ganó el premio Emmy a Mejor programa de concurso por “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”, una serie de Amazon que documentó su búsqueda de bailarinas de apoyo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.