Zendaya, la joya de oro de Hollywood, se roba los aplausos en los Emmy

“Odio el tiempo libre”, le dijo a la revista Vogue en una entrevista en 2021. “Simplemente no sé lo que estoy haciendo cuando no estoy trabajando. Estoy como, no sé qué es esto”, dijo mientras se pasaba las manos por el cuerpo, hablando sobre lo que la revista describió como adicta al trabajo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.