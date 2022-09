El gaitero que despertó a la reina Isabel II cada mañana toca una última melodía en su funeral

Methven perdió a sus padres y a su esposa en un plazo de ocho meses, mientras servía como gaitero de la reina. En declaraciones a BBC, Methven recordó “estar parado con la reina”, que le dijo: “Si no estás aquí por la mañana y no tocas la gaita, entonces sé que estás fuera. No esperes a preguntarle a nadie, vete a casa si tu familia te necesita, porque la familia es lo primero”.

