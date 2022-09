La Casa Blanca reitera que no ha cambiado su política sobre el covid-19 a pesar de los comentarios de Biden sobre que “la pandemia terminó”

Los funcionarios, incluyendo al presidente, han hablado anteriormente de una nueva fase del virus, pero han dicho específicamente que aún no ha terminado. Biden esbozó una transición en la perspectiva de la Casa Blanca sobre el virus en marzo, diciendo en ese momento que el covid no ha terminado, pero “ya no controla nuestras vidas”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.