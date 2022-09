OPINIÓN | El país que le muestra al mundo cómo ahorrar agua

Nota del editor: Seth M. Siegel es autor de “Let There Be Water: Israel’s Solution for a Water-Starved World” y “Troubled Water: What’s Wrong with What We Drink”. Actualmente es el Director de Sostenibilidad de N-Drip, una empresa que ha desarrollado una tecnología de ahorro de agua para uso agrícola. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen exclusivamente a su autor.

