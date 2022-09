Bad Bunny y su “Un verano sin ti” lidera (con 10) las nominaciones a los Latin Grammy 2022

“Castillos de arena”, Pablo Alborán “Envolver”, Anitta “Pa’lla me voy”, Marc Anthony “Ojitos lindos”, Bad Bunny & Bomba Estereo “Pegao”, Camilo “Tocarte”, Jorge Drexler & C. Tangana “Provenza”, Karol G “Vale la pena”, Juan Luis Guerra “La fama”, Rosalía & The Weeknd “Te felicito”, Shakira & Rauw Alejandro “Baloncito viejo”, Carlos Vives & Camilo

“Son 18.000 piezas que tienen que ser clasificadas, escuchadas y posteriormente votadas. No hay duda de que la cantidad de talento que hay allá afuera es impresionante. Durante la pandemia tuvimos 20.000, porque obviamente durante la pandemia los artistas se quedaban en el estudio y no estaban de gira, porque bien que mal ya están en plena actividad. Entonces esto, la verdad, a mí me entusiasma muchísimo, porque quiere decir que la creatividad y el trabajo intenso continúa por parte de la comunidad artística”, agregó Abud.

