¿Qué hacer después de un huracán que deja fuertes lluvias e inundaciones?

Para eliminar los microorganismos también puedes utilizar lejía líquida que tenga entre un 5,25 y un 6% de hipoclorito de sodio. Si lo haces, no uses blanqueadores perfumados o con sustancias para limpiar añadidas. Por cada galón de agua (cerca de 4 litros) deberías usar 1/8 de cucharita de lejía. Luego déjala reposar por 30 minutos. El agua debería tener un olor ligero a la sustancia por lo que, si no lo tiene, repite el procedimiento y déjala reposar por 15 minutos más. Si aún no lo tiene, no la uses: desecha esa agua y busca otra fuente.

