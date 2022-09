Los demócratas están entusiasmados con una campaña de Biden para 2024. Pero no están seguros de si se postulará

Biden siempre ha sido sensible acerca de ser visto o llamado viejo, pero él y otros ahora dicen que todo lo que se habló durante el verano de que no estaba al día y que no debería postularse para la reelección fue solo que los demócratas expresaron su desesperación de que él y su Casa Blanca parecían incapaces de hacer nada.

“En Nuevo México he visto un cambio radical después de su discurso en Filadelfia”, dijo la presidenta del Partido Demócrata del estado, Jessica Velásquez, al referirse a la batalla del presidente por el discurso del alma de la democracia. “Parte de eso es que sigue apareciendo”. Un presidente de un partido estatal que pidió no ser identificado agregó: “La gente se quejaba porque no pasaba nada. Ahora tenemos al Biden por el que todos votamos”.

