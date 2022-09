OPINIÓN | Los diseñadores hispanos tienen más éxito que nunca. ¡Bravo!

Y como Narciso es mi amigo –y he seguido su carrera desde el primer día– enseguida le envié la foto dándole la buena noticia, temprano en la mañana. Y mientras preparaba a sus pequeños hijos para el colegio, el creador cubanoestadounidense me contestó: “Me has hecho muy feliz. ¡No sabía que la reina iba a usar mi vestido para Zara! ¡Qué alegría me has dado para comenzar el día!”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.