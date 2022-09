The Try Guys anuncia que Ned Fulmer ya no forma parte del grupo

Desde su salida de Buzzfeed en 2018, The Try Guys han expandido su marca para incluir un libro bestseller, una gira, un documental y un programa con Food Network llamado “No Recipe Road Trip with the Try Guys”, inspirado en su serie de YouTube de nombre similar.

Además de la serie de videos en la que aparecen los cuatro miembros originales, el canal de YouTube de The Try Guys también cuenta con series en las que aparecen los Try Guys de forma individual y personas de su órbita, incluidas varias en las que aparecen Fumler y su mujer. Ariel Fulmer también aparece en una serie llamada “The Try Wives: Wine Time”, junto a otras esposas.

El grupo, que ganó popularidad en Buzzfeed por sus videos virales y que eventualmente se independizó para empezar a producir contenidos a través de su propia empresa, anunció este martes que el miembro fundador Ned Fulmer “ya no trabaja con The Try Guys”.

