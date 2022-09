Mensajes de texto de Elon Musk revelan cómo su relación con Twitter se dañó

“Eres libre de tuitear ‘¿se está muriendo Twitter?’ o cualquier otra cosa sobre Twitter”, dijo Agrawal en el mensaje a Musk. “Pero es mi responsabilidad decirte que eso no me ayuda a mejorar Twitter en el contexto actual. La próxima vez que hablemos, me gustaría que me dieras tu punto de vista sobre el nivel de distracción interna en este momento y cómo está perjudicando nuestra capacidad de trabajo… Me gustaría que la compañía llegara a un lugar en el que fuéramos más resilientes y no nos distrajéramos, pero en este momento no estamos ahí”, añadió.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.