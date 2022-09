OPINIÓN | Irán: ¿La revolución de los hiyabs?

Los kurdos aspiran a la unidad nacional de las regiones donde su etnia ha vivido durante más de 3.500 años. Sin embargo, la tarea no es difícil sino imposible. La repartición del Medio Oriente, decidida por franceses e ingleses al término de la Primera Guerra Mundial, a pesar de sus serias promesas, no resultó favorable a dicha nación, hoy solo virtual. Tampoco a otras. En aquella parte del mundo, de antiquísima memoria, nacía, después del horror de la guerra y el desplome del Imperio otomano, el deseo de los pueblos, a la autodeterminación nacional. El presidente de EE.UU., Woodrow Wilson, propuso entonces el célebre Plan de 14 puntos, para ayudar a la autodeterminación de dichos países asiáticos. Pero no recibió el apoyo británico y francés, y con el secreto Acuerdo Sykes-Picot, que benefició enormemente, con mucho petróleo y oro a Londres y a París, se fundaron las bases del enorme conflicto social y étnico que estremece hasta hoy a las tierras de Las mil y una noches y de Aladino.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.