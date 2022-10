¿Por qué recibió Lula da Silva una condena a prisión (que luego fue anulada)?

Tres de los cinco integrantes del máximo tribunal llegaron a esta conclusión. Sin embargo, el fallo de no suspendió automáticamente todos los procesos contra Lula da Silva, ya que algunas de las causas en su contra no fueron iniciadas por Moro. El exjuez no se pronunció sobre el fallo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.