¿En qué estados de EE.UU. se pagan impuestos por los beneficios del Seguro Social?

Pagas impuestos sobre los beneficios si tu ingreso bruto ajustado individual es mayor a US$ 45.000 (y mayor a US$ 60.000 en el caso de parejas con declaración conjunta). Si tu ingreso es de entre US$ 45.001 y US$ 54.999 obtienes una exención parcial.

Este estado sigue las normas federales explicadas inicialmente para definir quiénes deben pagar impuestos por sus beneficios. Sin embargo, también cuenta con una norma denominada “sustracción del Seguro Social” que permite una deducción parcial excluyendo hasta unos US$ 4.000 aproximadamente de los beneficios tributables. Esa posible reducción se elimina para aquellos que tienen ingresos por más de US$ 62.710 (US$ 80.270 en el caso de parejas con declaración conjunta).

Si presentas una declaración conjunta con tu cónyuge y su ingreso combinado es de US$ 32.000 a US$ 44.000, puede que debas pagar impuestos hasta por un 50% de los beneficios del Servicio Social. La cifra aumenta a un 85% si los ingresos combinados son de más de US$ 44.000.

Según el reglamento del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), puedes tener que pagar impuestos por hasta un 50% de los beneficios si presentas una declaración de impuestos como individuo y tu ingreso combinado (término con el que se denomina al ingreso bruto ajustado más los intereses no tributables y la mitad de los beneficios del Seguro Social) es de entre US$ 25.000 y US$ 34.000. Si tu ingreso combinado supera esa cifra, hasta el 85% de los beneficios pueden estar sujetos a impuestos.

