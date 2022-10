OPINIÓN | ¿Nombres a recordar? Los nuevos diseñadores de origen hispano en EE.UU.

(CNN Español) — ¡Es impresionante la cantidad de jóvenes diseñadores hispanos que ya triunfan en Estados Unidos! Talentos emergentes –quizás no con la fama de los grandes nombres de los que siempre hablamos–, pero llenos de entusiasmo y originalidad. Y al hacer investigación para este artículo, me he quedado sorprendida de la vasta cantidad de diverso talento que existe.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.